Німеччина засуджує влаштований терористами в Донецьку «парад» військовополонених
Німеччина засуджує демонстрацію проросійськими бойовиками на вулицях Донецька полонених ними українських військових.
Про це заявив офіційний представник німецького МЗС Мартін Шефер, передає DW.
За його словами, такі дії сепаратистів близькі до військового злочину.
”Це доволі ймовірно, - заявив Шефер на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи можна вважати вчинок бойовиків ”ДНР” військовим злочином. - Це є абсолютно огидним, неприйнятним і лише підливає олії у вогонь”.
Цей так званий ”парад” відбувся у День незалежності України 24 серпня. Озброєні бойовики провели через площу Леніна кілька десятків військовополонених у наручниках. За цим ”дійством” спостерігало чимало місцевих ”глядачів”.
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Натомість у Москві не помітили в недільному ”параді” в Донецьку жодних знущань над військовополоненими. Як заявив очільник російського МЗС Сергій Лавров, він ”не побачив нічого такого, що нагадувало б знущання”. А щодо принизливого ставлення, ”нехай розбираються юристи”.
Раніше заступниця директора відділення Європи та Центральної Азії правозахисної організації Human Rights Watch Рейчел Денбер заявила, що влаштована бойовиками акція є порушенням міжнародної Женевської конвенції. Інший представник Human Rights Watch, Оле Солвінг, розцінює ”парад” як військовий злочин.