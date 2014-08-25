Німеччина засуджує влаштований терористами в Донецьку «парад» військовополонених



Про це заявив офіційний представник німецького МЗС Мартін Шефер, передає DW.

За його словами, такі дії сепаратистів близькі до військового злочину.

”Це доволі ймовірно, - заявив Шефер на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи можна вважати вчинок бойовиків ”ДНР” військовим злочином. - Це є абсолютно огидним, неприйнятним і лише підливає олії у вогонь”.

Цей так званий ”парад” відбувся у День незалежності України 24 серпня. Озброєні бойовики провели через площу Леніна кілька десятків військовополонених у наручниках. За цим ”дійством” спостерігало чимало місцевих ”глядачів”.

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Натомість у Москві не помітили в недільному ”параді” в Донецьку жодних знущань над військовополоненими. Як заявив очільник російського МЗС Сергій Лавров, він ”не побачив нічого такого, що нагадувало б знущання”. А щодо принизливого ставлення, ”нехай розбираються юристи”.

Раніше заступниця директора відділення Європи та Центральної Азії правозахисної організації Human Rights Watch Рейчел Денбер заявила, що влаштована бойовиками акція є порушенням міжнародної Женевської конвенції. Інший представник Human Rights Watch, Оле Солвінг, розцінює ”парад” як військовий злочин.