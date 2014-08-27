Грузія допоможе в лікуванні людей, які постраждали від дій терористів на сході України

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, для визначення напрямків та обсягів допомоги в МОЗ України створено робочу групу. Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра охорони здоров’я України – керівника апарату МОЗ Василя Лазоришинця з міністром праці, охорони здоров’я та соціального захисту Грузії Давидом Сергеєнком.

Сергеєнко наголосив, що за дорученням прем’єр-міністра Грузії делегація прибула до України, щоб з’ясувати, яка гуманітарна та медична допомога зараз найбільш необхідна.Читайте такожМЗС Литви: потрібно розглянути питання про військову допомогу Україні

Лазоришинець повідомив, що на визволених територіях Донецької області повністю знищено 15 медичних закладів з 335, у Луганській області – 7 з 266. «Найбільші руйнування спостерігаються на підконтрольній терористам території у Луганську та Донецьку, і скільки лікарень там зруйновано, ми поки що не знаємо», - зазначив він.

За словами Лазоришинця, у зоні АТО найбільші проблеми із забезпеченістю броньованим транспортом для евакуації поранених, комплектацією індивідуальних аптечок українських бійців. Крім того, потрібна протиправцева сироватка, інші ліки та медичні вироби. Для тимчасово переміщених осіб також необхідні медикаменти (інсуліни, витратні матеріали для діалізу, антибіотики, протизапальні тощо).

Грузинська сторона висловила готовність відправити необхідні медикаменти в Україну, а також відрядити своїх лікарів як для роботи у лікарнях, де лікують поранених, так і для проведення диспансеризації переміщених осіб в місцях їхнього перебування.

Крім того, досягнуто домовленості про направлення постраждалих на лікування та реабілітацію до Грузії.Читайте такожЗМІ: Хорватія поставить Україні 14 військових вертольотів

Для уточнення всіх аспектів допомоги (переліку ліків, логістики) уже сьогодні в МОЗ працювала спільна робоча група.