Тимошенко допускає тимчасове посередництво RosUkrEnergo

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО допускає присутність компанії RosUkrEnergo на українському ринку як посередника на перехідний період до підписання прямих контрактів з РФ про постачання природного газу до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час зустрічі з керівниками дипломатичних місій від країн Євросоюзу, акредитованих в Україні.

«Ми пропонуємо з 1 січня 2008 року перейти бодай на одного посередника – на RosUkrEnergo, тільки прибрати «УкрГаз-Енерго», яке нічого не робить, тільки перекладаючи папери і ставлячи зайву печатку, знімає з України додаткові гроші», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр-міністр також заявила про готовність, починаючи з січня 2008 року, розраховуватись за споживання газу з RosUkrEnergo і одночасно включатися в переговорний процес для укладення прямих контрактів з компанією «Газекспорт» (дочірнє підприємство російського ВАТ «Газпром» - УНІАН).

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО вчергове заявила про необхідність відновлення впливу НАК «Нафтогаз України» на внутрішньому ринку.

Прем`єр-міністр наголосила, що Україна має намір здійснювати перехід на прямі контракти з постачання газу «поетапно, еволюційно, без стресів, але наполегливо». «Якщо цього ми не зробимо зараз, то потім постійно сидітимемо на цьому гачку», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.