У двох пунктах водії знову блокували польсько-український кордон

Два польсько-українські пункти перетину кордону сьогодні були заблоковані з польського та українського боку демонстрантами, які вимагали прискорення підписання Польщею і Україною угоди про малий прикордонний рух. Учасники блокування – водії вантажних автомобілів – зранку згромадилися поблизу пунктів “Рава-Руська – Гребінне” та “Смільниця – Кросценко”.

За інформацією польського радіо, шестигодинне блокування було організоване у Смільниці на відстані 1 км від контрольно-пропускного пункту. У Раві-Руській майже 70 осіб не давало можливості проїзду автомобілям протягом двох годин. Пізніше протестуючі зійшли з дороги.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого ц.р. міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО повідомив, що найближчим часом Україна розраховує парафувати і підписати з Польщею угоду про малий прикордонний рух.

Проблеми при перетині українсько-польського кордону виникли з 1 січня 2008 року, коли Польща вступила в Шенгенську зону.