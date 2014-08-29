Село Петрівське перетворили на кладовище спаленої військової техніки - ЗМІ
12:34, 29 серпня 2014Суспільство
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У мережі з'явилося відео зі знівеченими танками й спаленими автомобілями.
Село Петрівське, що на Донеччині, перетворили на кладовище спаленої бойової техніки, повідомляє ТСН.ua.
Село Петрівське перетворилося на могильник спаленої бойової техніки
На відео від закордонних журналістів видно, як терористи гуляють вулицями села між спаленими танками і БТРами.
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