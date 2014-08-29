Село Петрівське перетворили на кладовище спаленої військової техніки - ЗМІ

12:34, 29 серпня 2014
Суспільство
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У мережі з'явилося відео зі знівеченими танками й спаленими автомобілями.

Село Петрівське, що на Донеччині, перетворили на кладовище спаленої бойової техніки, повідомляє ТСН.ua.

На відео від закордонних журналістів видно, як терористи гуляють вулицями села між спаленими танками і БТРами.

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