Військовий на зарплатню бійців АТО купив собі машину і погасив кредити - прокуратура

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, перевіркою встановлено, що помічник командира батальйону з фінансово-економічної роботи – начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин, отримавши грошові кошти для здійснення виплати військовослужбовцям частини грошового забезпечення за липень та грошової винагороди за участь в АТО за червень на загальну суму 400 тис. грн, частину суми в розмірі понад 210 тис. грн привласнив.

При цьому за вказані кошти він не тільки придбав собі легковий автомобіль, але й погасив свої кредитні зобов’язання перед установами банків.Читайте такожУ Львові затримали грабіжників, які вкрали продуктові пожертви військовим

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 410 (заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років) Кримінального кодексу України.

Щодо підозрюваного 28 серпня було застосовано запобіжний захід – тримання під вартою та визначено розмір застави у розмірі 1 млн грн.