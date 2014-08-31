Нацгвардія передала в зону АТО унікальний вертоліт для евакуації тяжкопоранених

Національна гвардія України презентувала сьогодні один із вертольотів Мі8-МТВ1, переданих минулою владою в оренду компанії "Українські вертольоти" і повернутих для роботи в зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України, модернізований вертоліт оснащений сучасним обладнанням для евакуації тяжкопоранених і проведення реанімаційних заходів на борту. Після ремонту і модернізації вертоліт успішно пройшов льотні випробування.

У повідомленні зазначається, що на борту встановлено реанімаційний модуль для пацієнтів, шість нош для тяжкопоранених. У складі екіпажу – два лікаря. Безпосередньо під час польоту є можливість проводити невідкладні реанімаційні заходи: вентиляцію легенів, переливання крові, використовувати дефібрилятор. У складі медичної бригади працює карета швидкої медичної допомоги.

Читайте такожЗМІ: Хорватія поставить Україні 14 військових вертольотівВертоліт оснащений бортовий інтегрованою системою для виконання нічних польотів, на борту встановлена оптико-електронна система виробництва FLIR, потужний пошуковий прожектор з інфрачервоною камерою, лебідка для підйому одночасно двох поранених.

Вертоліт може виконувати евакуацію потерпілих з непідготовлених майданчиків 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Крім того, в зоні проведення АТО в розпорядженні Нацгвардії тепер є ще три модернізованих вертольота: для евакуації поранених з можливістю надання першої медичної допомоги і два транспортні вертольоти Мі8-МТВ1, оснащені для транспортування до 12 поранених на борту кожного.