Газпром і Нафтогаз продовжать переговори

У Москві сьогодні продовжаться переговори глав "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА і "Нафтогазу України" Олега ДУБИНИ.

Напередодні вони домовилися лише про перенесення терміну відключення подачі російського газу на 8 годин - із 10.00 мск до 18.00 мск. За даними «Газпрому», заборгованість України за поставлений російський газ із 1 січня 2008 р. наближається до 500 млн. дол., а загальний прострочений борг за поставки газу досяг вже 1,5 млрд. дол. На даний час в Україні "осіло" вже 1,7 млрд. кубометрів російського газу.

11 лютого офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що питання щодо врегулювання української заборгованості за російський газ перейшло в політичну площину. При цьому особистої зустрічі О.МІЛЛЕРА з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, який прибуває до Москви, "Газпром" не ініціював, зазначив він.

Сьогодні в російську столицю прибуває з візитом В.ЮЩЕНКО, і газова проблема напевно стане основною під час його зустрічі з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ, вважають експерти. Напередодні В.ЮЩЕНКО по телефону обговорив із О.МІЛЛЕРОМ ситуацію з боргом. "Ми докладно обговорили аргументи, на яких наполягає російська сторона. Ігнорувати їх не можна, водночас є реальні можливості для швидкого вирішення спірних моментів. Правда, для успіху цієї справи потрібно повністю вилучити з неї політичну складову", - сказав журналістам глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

"Газпром", проте, вже запросив незалежну організацію для моніторингу транзиту газу через територію України.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вчора заявила, що уряд має в своєму розпорядженні фінансові кошти для погашення заборгованості за поставки газу в листопаді-грудні 2007 року за ціною 2007 року, а не 2008, як вимагає компанія «РосУкрЕнерго». Ми готові розрахуватися з компанією «УкрГаз-Енерго», якщо вона пред`явить акти на основі цін 2007 року», - зазначила вона.

10 лютого перший віце-прем`єр України Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що "Нафтогаз України" готовий погасити старі борги за газ за умови підписання прямого контракту на поставку газу з "Газпромом". За словами С.КУПРІЯНОВА, "Газпром" готовий обговорювати питання зміни схеми поставок газу до України після виплати існуючого газового боргу. При цьому при зміні схеми "Газпром" не повинен втратити свою частину прибутку, підкреслив він. Ю.ТИМОШЕНКО 11 лютого заявила, що допускає присутність компанії RosUkrEnergo на українському ринку як посередника на перехідний період до підписання прямих контрактів із РФ про поставки природного газу до України. «Ми пропонуємо з 1 січня 2008 року перейти хоча б на одного посередника - на RosUkrEnergo, тільки прибрати «УкрГаз-Енерго», - сказала український прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО офіційно заявила, що Україна не використовувала в 2008 році російський газ. За її словами, споживання газу в Україні в січні 2008 становило 3,128 млрд. кубічних метрів газу замість прогнозованих 4,2 млрд. кубічних метрів середньоазіатського газу. Вона неодноразово виступала за відмову від посередника - "РосУкрЕнерго" - при поставках газу до України. В свою чергу, Президент України висловився проти перегляду газових угод із Росією. Як заявив 7 лютого В.ЮЩЕНКО, Україна одержує газ за ціною "набагато кращою, ніж сусідні країни, тому варто робити все для того, щоб не погіршити цю ситуацію".

Ввечері 11 лютого український уряд розповсюдив повідомлення про досягнення домовленості на переговорах у Москві щодо проблеми газового боргу й про те, що поставки газу до України 12 лютого не припиняться. Ця заява потребувала втручання "Газпрому". "Це не так, переговори не завершено, домовленостей не досягнуто", - сказав ИТАР-ТАСС офіційний представник "Газпрому" С.КУПРІЯНОВ.

Зараз єдиним постачальником середньоазіатського й російського газу до України є компанія "РосУкрЕнерго" (50% належить "Газпрому", інші - українським бізнесменам). "РосУкрЕнерго" доставляє газ до кордону Росії з Україною й там перепродує його "УкрГазЕнерго» (паритетне спільне підприємство "РосУкрЕнерго" і "Нафтогазу України"), яка частину палива постачає безпосередньо українським споживачам, а частину реалізує "Нафтогазу" для забезпечення паливом теплопостачальних підприємств і бюджетних установ.

"РосУкрЕнерго" постачає середньоазіатський газ по 179,5 дол. за тис. куб м, цього року обсяг поставок за контрактом має становити 55 млрд. куб м. Проте з початку року через скорочення поставок середньоазіатського газу у зв`язку з аномальними холодами в Азії "РосУкрЕнерго" було вимушено закуповувати газ у "Газпрому" по 314,7 дол. за 1 тис. куб м. За даними російських ЗМІ, з початку року "Нафтогаз України" здійснив відбір приблизно 5 млрд. куб м газу в "УкрГазЕнерго" за відсутності контрактів.