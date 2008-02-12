ПриватБанк купив Європейський банк розвитку і заощаджень

КБ «ПриватБанк», за домовленістю з акціонерами ВАТ «Європейський банк розвитку і заощаджень» (ЄБРЗ), придбав 75% акцій статутного капіталу ЕБРЗ плюс одну акцію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "ПриватБанку".

Банк проведе реструктуризацію ЄБРЗ.

При цьому, за інформацією "ПриватБанку", з метою прискорення реструктуризації ЄБРЗ і активізації його роботи Національний банк України виділив банку довгостроковий стабілізаційний кредит у розмірі 200 млн. грн.

«Клієнти і вкладники ЄБРЗ, завдяки входження банку до групи "ПриватБанк", найближчим часом дістануть доступ до найсучасніших банківських послуг не тільки на території України, а й інших країн близького і далекого зарубіжжя», - зазначив голова правління «ПриватБанку» Олександр ДУБІЛЕТ.

Довідка УНІАН. КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) заснований у 1992 році.

На 1 січня активи банку склали 56 млрд. 211,406 млн. грн., зобов`язання – 50 млрд. 822,499 млн. грн., власний капітал – 5 млрд. 388,907 млн. грн. Статутний капітал на 1 січня 2008 року склав 2 млрд. 713,250 млн. грн.

Чистий прибуток банку за підсумками 2007 року склав 1 млрд. 534,162 млн. грн., проти 506,208 млн. грн. у 2006 році.

За даними банку, на 1 січня 2008 року співвласники групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ мали рівні частки участі в статутному капіталі КБ «ПриватБанк». Так, частка прямої участі кожного складала 43,44%, опосередкованого - 9,59%. При цьому більше ніхто з власників не має частки в 10 або більше відсотків статутного капіталу.

ВАТ «Європейський банк розвитку і заощаджень» зареєстровано в грудні 1991 року.

За даними банку, на 1 жовтня 2007 року його основними акціонерами були: президент- голова правління банку Євген КОРНІКОВ – 38,8053%, ТОВ «ОМЕГА Інтернешнл» - 9,9%, ЗАТ «Стальком» - 9%, ТОВ «КУА «Аскор Єссет Менеджмент» - 7,17%.