Рада ратифікувала завершення будівництва метро в Дніпропетровську

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 265 народних депутатів із 316, зареєстрованих у сесійінй залі.

Законом передбачено ратифікувати фінансову угоду (проект "Завершення будівництва метрополітену у Дніпропетровську") між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписану 25 жовтня 2013 року в Люксембурзі, що набирає чинності з дати направлення Європейським інвестиційним банком листа, в якому підтверджується виконання Україною умов, встановлених угодою, і зазначається дата набрання угодою чинності.

В угоді зазначається, що загальна вартість проекту, за оцінкою ЄІБ, на час його оцінки становила 305 млн євро. Зовнішнє фінансування проекту буде надходити з наступних джерел: кредит банку - 152 млн євро, кредит ЄБРР - 152 млн євро.

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Проект буде складатися з будівництва двох паралельних тунелів. Проект також включає в себе розширення існуючої системи сигналізації (автоматична система керування), удосконалення системи радіозв'язку, а також модернізацію системи безперебійного живлення (СБЖ), але не включає у себе жодні роботи з цивільної оборони.