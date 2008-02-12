Попит на житло у Києві за рік упав на 23%

У 2007 році в Україні зафіксований п’ятивідсотковий спад операцій з купівлею-продажем квартир та житлових будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це поінформував міністр юстиції Микола ОНІЩУК з посиланням на дані Мін’юсту щодо посвідчення у 2007 році державними та приватними нотаріусами договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків.

За словами М.ОНІЩУКА, торік в Україні нотаріусами було посвідчено 369 тис. 174 договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків. Для порівняння, у 2006 році було посвідчено 384 тис. 898 таких договорів, у 2005 році – 366 тис. 266.

У розрізі регіонів, де традиційно фіксується найвища активність операцій з купівлею-продажем квартир та житлових будинків, минулорічні тенденції виглядали наступним чином:

Найбільший спад попиту на житлові приміщення зафіксовано у Києві та Одесі.

Зокрема, у столиці у 2007 році було посвідчено 19 тис. 520 договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків. Для порівняння, у 2006 році посвідчено 25 тис. 252 таких договорів, у 2005 році ця цифра складала 21 тис. 182 договори.

Нотаріусами Одеської області у 2007 році посвідчено 18 тис. 612 договорів купівлі-продажу житлових приміщень. Тоді як у 2006 році посвідчено 25 тис. 424 договори, за 2005 рік ця цифра склала 23 тис. 720 договорів.

У Харківській області в 2007 році нотаріусами було посвідчено 28 тис. 559 договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків. Разом з тим, у 2006 році нотаріусами було посвідчено 29 тис. 888 договорів, за 2005 рік – 28 тис. 674 договори.

Разом з тим, у Донецькій, Дніпропетровській та Львівській областях торік зафіксовано підвищення попиту на житлові приміщення.

Так, нотаріусами Донецької області у 2007 році посвідчено 48 тис. 816 договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків. У 2006 році було посвідчено 46 тис. 218 договорів, у 2005 році – 44 тис. 629 вказаних договорів.

Нотаріусами Дніпропетровської області у 2007 році посвідчено 36 тис. 732 договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків. Для порівняння, у 2006 році було посвідчено 36 тис. 725 таких договорів, у 2005 році – 34 тис. 345 договорів.

У Львівській області нотаріусами у 2007 році було посвідчено 13 тис. 306 договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків, у 2006 році – 13 тис. 013 договорів, у 2005 році – 12 тис. 338 договорів.