ВР ухвалила зміни до закону ”Про прожитковий мінімум”

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення зміни до ст. 5 Закону України «Про прожитковий мінімум».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 442 із 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Проект цього закону було внесено Президентом України.

Ухваленими змінами до закону передбачено, що розрахунки щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, оприлюднюються до 20 числа наступного місяця спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики на його офіційному веб-сайті, а також публікується в офіційних виданнях.

Також законом передбачено, що ці дані надаються щомісяця Президентові України, ВР, сторонам соціального діалогу на національному рівні – всеукраїнським об’єднанням професійних спілок, всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців та Кабінету міністрів.