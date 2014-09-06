Мер Миколаєва доручив привести в готовність усі захисні споруди в місті

Як повідомляє прес-служба Миколаївської міськради, про це йдеться в підписаному мером розпорядженні «Про приведення в готовність до використання за призначенням споруд цивільного захисту й підвальних приміщень, які можна використовувати для укриття населення на випадок виникнення НС».

За даними міськради, за останні роки значно зменшився обсяг заходів щодо приведення захисних споруд (ЗС) у готовність до використання за призначенням, що пов`язано з обмеженим фінансуванням.

Основними недоліками в змісті захисних споруд є розукомплектоване спецобладнання, неробочий стан систем життєзабезпечення, необхідність капітального ремонту приміщень.

Протягом останніх 3 років проведено поточний, капітальний ремонти 17 ЗС усіх форм власності на суму 1,043 млн грн.

Враховуючи недостатню кількість ЗС, додатковим напрямом є пристосування підвальних приміщень існуючих будівель і споруд для захисту населення. Для цього організовано обстеження підвальних приміщень із метою пристосування їх для укриття населення.

Гранатуров доручив підприємствам, організаціям і установам, що утримують споруди цивільного захисту, привести приміщення в готовність до використання за призначенням, встановити у видних місцях покажчики руху до ЗС, укомплектувати приміщення місцями для відпочинку, заповнити ємності питною водою, встановити й підключити телефони і гучномовці, забезпечити захисні споруди інструментом, приладами й необхідними матеріалами відповідно до табеля оснащення.

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Крім того, мер доручив провести прибирання підвалів і забезпечити вільний доступ до них, встановити у видних місцях інформаційні покажчики, укомплектувати підвальні приміщення місцями для сидіння, передбачити запас питної води в ємностях і засоби аварійного освітлення, а також тримати на постійному контролі стан інженерних комунікацій у підвальних приміщеннях.

Довідка УНІАН. У Миколаєві фонд захисних споруд цивільного захисту міста складається з 223 сховищ: 78 сховищ знаходиться на підприємствах державної форми власності; 97 сховищ - у комунальній власності; 48 сховищ - у приватній власності.