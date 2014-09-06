У Запоріжжі добровольці копають рови для оборони міста

Активісти розтягнулись на декілька кілометрів, покривши ровами величезну територію, написав на своїй сторінці у соцмережі прес-секретар голови Запорізької обласної держадміністрації Андрій Рибальченко.

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"Кількість та настрої людей говорять самі за себе. Мало хто вірить в перемир’я з тими, хто знущається навіть над мертвими. Висновок простий: хто б не захотів увійти в це місто - він неодмінно має вміти помирати при різних обставинах у великій кількості", - підкреслив він.

Прес-секретар також повідомив у коментарях, що рови, які копають активісті за підтримки техніки, створюють на місці майбутнього встановлення серйозніших оборонних інженерних споруд.