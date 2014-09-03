В Запоріжжя доставлені тіла 87 загиблих під Іловайськом військовослужбовців
У Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи протягом останніх двох діб із зони АТО доставлено тіла 87 військових, які загинули під Іловайськом (Донецька область).
Як повідомив журналістам заступник військового комісара Запорізької області Михайло Логвінов, серед загиблих - військовослужбовці регулярних частин і добровольчих загонів.
«За останні 2 дні надійшло 87 тіл військовослужбовців. Це військовослужбовці різних військових частин: 93-ї окремої механізованої бригади, 51-ї механізованої бригади і добровольчих батальйонів», - сказав Логвінов.
Читайте такожВ Іловайську військових РФ було в чотири рази більше, ніж українських - генерал ХомчакПри цьому заступник військового комісара області відзначив, що більше з-під Іловайська тіла загиблих військових в Запорізьку область не доставлятимуть. Він не уточнив, чи доставлялися тіла з Іловайського "котла" в інші регіони України.
За попередніми даними, з 87 загиблих під Іловайськом, тіла яких доставлені у Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи, четверо – жителі Запорізького регіону.