В Запоріжжя доставлені тіла 87 загиблих під Іловайськом військовослужбовців

Як повідомив журналістам заступник військового комісара Запорізької області Михайло Логвінов, серед загиблих - військовослужбовці регулярних частин і добровольчих загонів.

«За останні 2 дні надійшло 87 тіл військовослужбовців. Це військовослужбовці різних військових частин: 93-ї окремої механізованої бригади, 51-ї механізованої бригади і добровольчих батальйонів», - сказав Логвінов.

Читайте такожВ Іловайську військових РФ було в чотири рази більше, ніж українських - генерал ХомчакПри цьому заступник військового комісара області відзначив, що більше з-під Іловайська тіла загиблих військових в Запорізьку область не доставлятимуть. Він не уточнив, чи доставлялися тіла з Іловайського "котла" в інші регіони України.

За попередніми даними, з 87 загиблих під Іловайськом, тіла яких доставлені у Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи, четверо – жителі Запорізького регіону.