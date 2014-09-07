У чотирьох областях України почали святкувати 500-річчя битви під Оршею

У цій битві сили об’єднані сили середньовічної Східної Європи під командуванням князя Костянтина Острозького перемогли значно потужніше військо Московського князівства.

Як повідомляє Радіо Свобода, заходи розпочалися зі старовинного Острога, де розташований родовий замок князів Острозьких. Керівники посольств Литви та Польщі, а також гості з Білорусі вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих за волю України. Гості поклали квіти до пам’ятника Острозьким просвітникам, відкрили нову музейну експозицію в Острозькому державному історико-культурному заповіднику, взяли участь у міжнародній урочистій академії, де йшлося про історичне значення перемоги під Оршею, ознайомилися з батальним полотном художника Юрія Нікітіна.

Читайте такожПосольства Латвії, Естонії і Литви провели акцію солідарності з українським народомУчасники академії ухвалили звернення до президента України Петра Порошенка, в якому перемога об’єднаного війська Великого Князівства Литовського під проводом князя Костянтина Острозького визначена як блискуча перемога в цивілізаційній битві. У зверненні проведені паралелі між середньовіччям і сучасністю і міститься звернення до президента з пропозицією розглянути доцільність створення Балто-Чорноморського альянсу у складі України, Польщі і Литви з правом долучення до нього інших держав.

«У межах цього альянсу можлива активізація політичної, економічної, культурної, а також військової співпраці», – мовиться у зверненні.

Як повідомила голова комітету з освіти, науки і культури Сейму Литви Аудроне Пітренене, 2014 рік у Литві проходить як рік ювілею Битви під Оршею. Натомість у Білорусі заходи, які мали відбутися в місті Орша під Гомелем, в останній момент були скасовані, повідомив їхній організатор, член правління білоруського Фонду імені Лева Сапеги Олександр Жучков. Відтак Жучков та його колега, заступник голови партії «БНФ» Ігор Ляльков узяли участь у роботі круглого столу в Острозькій академії з участю відомих політологів чотирьох країн.

Заходи на відзначення річниці перемоги в Битві під Оршею тривають також у Дубні, Рівному, Старокостянтинові, Вінниці, Новограді-Волинському та Полонному.