Помер відомий російський актор Андрій Краско

На 49-му році життя помер актор Андрій Краско.

Про це РІА «Новости» повідомив продюсер спектаклю А.Краско "Нові російські мужики, або чоловіки на годину" Валерій ЛЬОВУШКІН.

Як сказав В.ЛЬОВУШКІН, актор помер раптово від серцевого нападу близько першої години ночі в Одесі, де він був зайнятий у зйомках фільму "Ліквідація".

А.Краско знімався в таких картинах, як "Особливості національного полювання", "Бандитський Петербург", "Сволота", "9 рота", "Піжмурки" та інших.