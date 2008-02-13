Ринок корупції перевищує 1 трлн. євро

Європейська комісія вирішила започаткувати дослідження щодо зв’язків між організованою злочинністю та корупцією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене Комісією.

“Вартість корупції становить на сьогодні близько 5% світової економіки, або більше 1 трлн. євро. ЄС має вживати дій. Я налаштований підрізати крила організованій злочинності всіма доступними заходами”, - заявив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки Франко ФРАТТІНІ.

За його словами, сьогодні організована злочинність використовує хабарі для того, щоб полегшити свою діяльність та захистити себе від розслідувань і переслідувань.

Представник Єврокомісії наголосив, що попередні заходи для боротьби з організованою злочинністю та корупцією уже здійснені, однак Єврокомісія хоче знайти нове покоління контр-заходів для боротьби з цими явищами.

Нове дослідження Єврокомісії має сконцентруватися на трьох напрямках: дослідження динаміки як “класичної”, так і “корпоративної” організованої злочинності для визначення, коли корупція є найкращим методом; виявлення уразливості до корупції з боку організацій приватного сектору та визначити, як можуть бути виявлені зв’язки між організованою злочинністю та корупцією.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого Єврокомісія заявила про недостатність прогресу Болгарії та Румунії у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, а також у здійсненні судових реформ.

При цьому представник Єврокомісії Марк ГРЕЙ зазначив, що недостатній прогрес, здійснений Болгарією та Румунією у виконання взятих на себе зобов’язань, ставить під сумнів процес розширення ЄС в цілому.