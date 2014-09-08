За час режиму припинення вогню загинули 2 людини

Про це сказав президент Петро Порошенко, перебуваючи у Штабі цивільної оборони Маріуполя, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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Президент підкреслив, що в даний час "країні дуже важко, але коли вона проходить такі випробування, проявляються кращі якості її громадян".

Президент, говорячи про перспективи оборонного комплексу, зазначив, що Україна потребує модернізації армії. "Це не питання зброї. Це питання кооперації для переозброєння нашої армії. Нам потрібна сучасна армія, тому що мова йде не тільки про свободу України, але і про свободу і незалежність всієї Європи", - сказав він.