США допоможуть Україні розробити оборонну стратегію і зміцнити Нацгвардію

Про це йдеться в заяві Білого дому, пише ZN.UA

Як наголошується в повідомленні, США мають намір надавати українській владі рекомендації в галузі військового будівництва, кібербезпеки, логістики та стандартизації.

Крім того, США виступили з ініціативами щодо надання допомоги Україні в реформуванні оборонних інститутів.

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На сайті Білого дому наголошується, що США розробляють плани щодо підтримки й інших країн, зокрема Молдови та Грузії.

Напередодні Білий дім підтвердив намір провести морські і наземні вчення з Україною у 2014 році.