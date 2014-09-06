США допоможуть Україні розробити оборонну стратегію і зміцнити Нацгвардію
00:19, 06 вересня 2014Політика
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США допоможуть Україні розробити нову військову стратегію і зміцнити добровольчу Національну гвардію.
США допоможуть Україні розробити оборонну стратегію і зміцнити Нацгвардію / Андрій Парубій / facebook.com
Про це йдеться в заяві Білого дому, пише ZN.UA
Як наголошується в повідомленні, США мають намір надавати українській владі рекомендації в галузі військового будівництва, кібербезпеки, логістики та стандартизації.
Крім того, США виступили з ініціативами щодо надання допомоги Україні в реформуванні оборонних інститутів.
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На сайті Білого дому наголошується, що США розробляють плани щодо підтримки й інших країн, зокрема Молдови та Грузії.
Напередодні Білий дім підтвердив намір провести морські і наземні вчення з Україною у 2014 році.
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