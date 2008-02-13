У Севастополі виявили пташиний грип у перелітних диких птиць. Про це повідомив начальник міського управління ветеринарної медицини Вадим ЗАРАПІН в телесюжеті, підготовленому Відділом у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації спеціально для поширення на місцевих телеканалах.

Як передає кореспондент УНІАН, за його інформацією, 11 лютого поточного року ветеринарною службою міста було відібрано 9 проб птахів (три трупи птахів було виявлено у Балаклавській бухті, а також в бухтах Камишова і на пляжі „Омега”), які були направлені в Кримську республіканську лабораторію ветеринарної медицини для дослідження на високопатогенний грип птиці. „Сьогодні ми отримали позитивні результати по усіх 9 пробах, що свідчить про наявність вірусу пташиного грипу у дикої перелітної птиці”, - заявив начальник ветуправління.

Водночас В.ЗАРАПІН зазначив, що „на сьогодні ситуація по даному захворюванню у домашньої птиці стабільна, знаходиться під контролем служб ветмедицини, жодного випадку захворювання домашньої птиці на території міста Севастополя не зареєстровано”. Начальник управління додав, що „у зв’язку з виявленням даного вірусу у дикої перелітної птиці, ми вважаємо, що сьогодні існує реальна загроза виникнення даного захворювання у домашньої птиці, і вжиті певні заходи по контролю даної ситуації шляхом подвірних обходів, клінічних оглядів птиці і роз’яснювальної роботи”.

Як також повідомив начальник управління, обмежувальні заходи щодо реалізації в торгівельній мережі свійської птиці вживатися не будуть „у зв’язку з тим, що домашня птиця на території міста Севастополя клінічно здорова”.

За інформацією В.ЗАРАПІНА, на сьогодні проводяться усі планові заходи у відповідності до рішення міської надзвичайної протиепізоотичної комісії від 21 січня цього року, зокрема, вакцинація свійської птиці.

В.ЗАРАПІН також звернувся до мешканців міста із закликом: „У зв’язку із масовим накопиченням диких перелітних птахів у бухтах міста уникати контакту з ними”.

Результати дослідження загиблих перелітних птахів будуть перевірятися в Києві.