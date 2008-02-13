Газпром і Нафтогаз підпишуть перші документи у четвер

У четвер, 14 лютого, будуть підписані перші документи щодо створення спільних підприємств російського ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України». Про це у вівторок повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА за підсумками переговорів з керівництвом ВАТ «Газпром» в прямому ефірі на «5 каналі».

«На сьогоднішній день ми вилітаємо до Києва, щоб підготувати перший платіж, який доручив провести Президент. І у четвер ми повертаємося в «Газпром», щоб підписати деякі документи по спільній діяльності», - сказав він.

При цьому глава «Нафтогазу» пояснив, що «це робочі документи, які дозволять далі «Нафтогазу» і «Газпрому» працювати на прямих відносинах».

«Сьогоднішнє рішення – це виведення «Нафтогазу» і «Газпрому» на прямі відносини. Це діалог між двома державними компаніями... У нас прибрані всі питання», - заявив О.ДУБИНА.

Також глава «Нафтогазу» підтвердив, що спільні підприємства між «Нафтогазом» і «Газпромом» будуть створені на паритетній основі – 50 на 50. О.ДУБИНА пообіцяв, що всі подробиці він повідомить пізніше.

Як повідомляв УНІАН, на переговорах в Москві, які у вівторок проводили Президенти України і РФ Віктор ЮЩЕНКО і Володимир ПУТІН, а також - глава НАК «Нафтогаз України» О.ДУБИНА і глава ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, домовилися змінити оператора поставок імпортного природного газу до України. Замість RosUkrEnergo - СП "Газпрому" з українськими бізнесменами - оператором буде створене на паритетних началах спільне підприємство "Газпрому" і НАК "Нафтогаз України". Збутом газу на українському ринку займатиметься також СП цих двох компаній. Зараз цим займається "УкрГаз-Енерго" - СП RosUkrEnergo і "Нафтогазу".

Як сказав О.МІЛЛЕР, "створюється нова структура поставок газу, що імпортується до України. Ця схема припускає створення нової збутової компанії по імпорту газу на територію України. Ця компанія буде створена в процентному співвідношенні 50 на 50. 50% в цій компанії одержить безпосередньо компанія "Газпром" і 50 інших відсотків одержить компанія НАК "Нафтогаз України". Також створюється нова збутова компанія для торгівлі газом на внутрішньому ринку України. Ця компанія буде створена також на паритетній основі: 50% цієї компанії безпосередньо одержить компанія "Газпром" і 50 інших відсотків одержить компанія НАК "Нафтогаз України", - додав О.МІЛЛЕР.

Президенти України і Росії домовилися, що Україна, починаючи з 14 лютого, почне гасити «газові» борги за листопад-грудень 2007 року.

Раніше «Газпром» заявив, що заборгованість України за поставлений російський газ з 1 січня 2008 р. наближається до 500 млн. дол., а загальний прострочений борг по поставках газу досяг вже 1,5 млрд. дол.