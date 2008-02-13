Мер Рівного помер по дорозі до Німеччини

У вівторок, 12 лютого, о 21:36 в Польщі помер мер міста Рівне Віктор Чайка, передає From-UA. Йому було 65 років.

Жителі міста Рівне тричі обирали його мером - в 1998, 2002, 2006 роках. Останнім часом Віктор Чайка хворів, раніше він переніс операцію на серці. Вчора Віктор Чайка виїхав до Німеччини, де повинен був пройти черговий курс лікування. Він зупинився в одному з польських готелів, щоб переночувати, але стан його здоров`я різко погіршав.

Сьогодні в міськраді Рівного відбудеться брифінг для ЗМІ з приводу смерті Віктора Чайки.