Мер Рівного помер по дорозі до Німеччини
10:37, 13 лютого 2008Суспільство
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Віктор Чайка переніс операцію на серці
У вівторок, 12 лютого, о 21:36 в Польщі помер мер міста Рівне Віктор Чайка, передає From-UA. Йому було 65 років.
Жителі міста Рівне тричі обирали його мером - в 1998, 2002, 2006 роках. Останнім часом Віктор Чайка хворів, раніше він переніс операцію на серці. Вчора Віктор Чайка виїхав до Німеччини, де повинен був пройти черговий курс лікування. Він зупинився в одному з польських готелів, щоб переночувати, але стан його здоров`я різко погіршав.
Сьогодні в міськраді Рівного відбудеться брифінг для ЗМІ з приводу смерті Віктора Чайки.
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