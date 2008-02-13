Тимошенко обіцяє зменшити «досягнення» Януковича вдвоє

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що рівень інфляції за 2008 рік не перевищить 9,6-9,8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

«Інфляція мусить бути значно зменшена, попередній уряд закінчив рік з інфляцією у майже 17%. Ми говоримо про те, що цей рік ми мусимо, як би не було важко, з якою б негативною базою ми не починали, закінчити рік на рівні не вище 10%», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, значне скорочення інфляції зможе стати потужним сигналом стабілізації всіх економічних процесів, які сьогодні відбуваються в Україні.

«Наш уряд здатний зменшити інфляцію майже у два рази у порівнянні з минулим роком і ми будемо намагатися це робити. Для цього нам потрібна злагоджена, професійна, чітка робота всіх гілок влади і, безумовно, співпраця уряду з Національним банком для того, щоб ми мали можливість виконувати ці прогнозні показники», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.