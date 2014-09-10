Кримські студенти заспівали гімн "спікеру" Константинову
00:43, 10 вересня 2014Суспільство
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Студенти Кримського Індустріально-педагогічного університету заспівали гімн України, коли до них у виш приїхав самопроголошений "спікер" держради Криму Володимир Константинов.
Кримські студенти заспівали гімн "спікеру" Константинову / скріншот
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє кримський журналіст Осман Пашаєв.
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"І нехай ректор Якубов співпрацює з окупантами, а в універі вивісили триколори, але близько 30-40 студентів почали співати гімн України в обличчя Константинову", - написав Пашаєв.
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