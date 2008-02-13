Червоненко обурився, що гроші на Євро-2012 віддали Васюнику

Голова Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Євген ЧЕРВОНЕНКО обурений тим, що Кабінет міністрів сьогоднішнім рішенням усунув агентство від розподілу коштів на підготовку і проведення чемпіонату і передав ці функції віце-прем`єр-міністру з питань гуманітарної політики Івану ВАСЮНИКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.ЧЕРВОНЕНКО заявив сьогодні журналістам.

"Агентству дана роль, за словами прем`єра, урядового комітету, але читайте це як "поштову скриньку", - наголосив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Він зазначив, що згідно з нормами УЄФА і «здоровим глуздом» управління при підготовці до чемпіонату вимагає «єдиного замовника». “Не подобається прізвище ЧЕРВОНЕНКО, хай буде інше, але не можна підміняти суть менеджменту і управління», - наголосив Є.ЧЕРВОНЕНКО, зазначивши, що в ухваленому урядом рішенні не враховані деякі побажання Президента України.

Є.ЧЕРВОНЕНКО повідомив, що свою думку про рішення уряду він має намір висловити Президенту і прем`єр-міністру, зазначивши, що питання підготовки до Євро-2012 має бути виведено з політичного процесу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Є.ЧЕРВОНЕНКО заявляв, що очолюване ним відомство має бути головним замовником і координатором робіт з організації першості.

У свою чергу, заступник глави Секретаріату Президента Оксана СЛЮСАРЕНКО відзначала, що законом про підготовку до Євро-2012 координатором визначено Міністерство сім`ї, молоді і спорту, а постановою Кабміну головним замовником визначено Міністерство економіки.

“Сьогодні йдеться про те, що національне агентство буде основним замовником і координатором у процесі підготовки і проведення чемпіонату. Всі інші центральні органи влади (працюватимуть) в рамках своїх повноважень”, - сказала О.СЛЮСАРЕНКО.

Вона також зазначила, що витрати на Євро-2012 мають бути захищеними. За її словами, в 2008 році визначено десять головних розпорядників коштів, і важливо, щоб ці відомства не мали права перекинути гроші на інші цілі.