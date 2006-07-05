З 10 липня дзвінки по місту подорожчають

Міністерство юстиції зареєструвало Рішення Національної комісії із питань регулювання зв`язку (НКРЗ) від 5 травня 2006 року №258 “Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги” (№ 766/12640 від 29 червня 2006 року), яким змінюються тарифи на послуги фіксованого телефонного зв`язку – підвищуються тарифи на послуги місцевого телефонного зв`язку і знижуються на міжнародні дзвінки.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Мінюсту.

Згідно з зареєстрованим Мін’юстом рішенням НКРЗ №258, передбачено двохетапне введення в дію нових граничних тарифів: з 10 липня по 31 жовтня 2006 року включно, і з 1 листопада 2006 року.

На першому етапі будуть збільшені тарифи на користування послугами місцевого телефонного зв`язку в середньому на 35%, в сільській місцевості – на 30%. Одночасно передбачене збільшення кількості хвилин, що не тарифікуються, які надаються в рахунок абонентної плати для населення - з 175 до 200 хвилин, і зменшення кількості хвилин, на які надається 30% знижка - з 1800 до 840 хвилин (на сьогодні Граничними тарифами передбачено, що абонент, не оплачуючи щохвилинну вартість, може говорити щомісячно 175 хвилин, а абонент, який розмовляє в місяць більше 1800 хвилин, одержує на всі подальші хвилини знижку 30% від вартості хвилини – УНІАН).

Тепер абонентна плата за користування телефоном для бюджетних організацій і населення становитиме 9,92 грн. (для телефонів з почасовою оплатою) і 14,18 грн. (без почасової оплати), для решти користувачів - 15,6 грн. (для телефонів із почасовою оплатою) і 22,28 грн. (без почасової оплати). Вартість однієї хвилини розмови для всіх користувачів телефонів з почасовою оплатою становитиме 4,5 коп./хв.

Раніше вартість абонентної плати для населення і бюджетних організацій становила 7,35 (для телефонів з почасовою оплатою) і 10,50 грн. (без почасової оплати), для інших користувачів – 10,50 і 16,50 грн., відповідно.

Згідно з новим рішенням НКРЗ, вартість однієї хвилини розмови для користувачів телефонів з почасовою оплатою становитиме 4,5 коп./хв., до введення в дію цього рішення вона становила 3 коп./хв. (всі тарифи вказані без ПДВ – УНІАН).

Рішенням НКРЗ також підвищені тарифи на міжміські дзвінки в межах області – в середньому на 10%, тоді як тарифи на міжміські дзвінки в межах України під час найбільшого навантаження знижені в середньому на 15%.

Цим рішенням НКРЗ значно знижено тарифи на послуги міжнародного телефонного зв`язку – від 20% до 70%, залежно від напрямку. Тарифи на користування телеграфним зв`язком в межах України збільшено в 3 рази, тарифи у напрямку країн СНД - підвищено в 2,86 раза, на термінові – в 2,67, розмір плати за міжнародні телеграми з іншими державами залишається без змін.

Нагадаємо, як раніше заявляв О.ГАЙДУК, “на другому етапі планується збільшення на 15% плати за користування місцевим телефонним зв`язком, водночас, рівень тарифу на дзвінки абонентів фіксованого телефонного зв`язку абонентам мобільного зв`язку буде зменшено на 20%”.

На його думку, дане рішення НКРЗ “спрямоване на поліпшення тарифного регулювання суб`єктів ринку телекомунікацій, які здійснюють свою діяльність з використанням Граничних тарифів”. Він вважає, що нові тарифи зменшать рівень перехресного субсидування (дотування місцевого зв`язку доходами від міжнародного – УНІАН), знизять збитковість сільського зв`язку, піднімуть конкурентоспроможність операторів фіксованого зв`язку.

Довідка УНІАН. У вересні 2005 року НКРЗ вже приймала проект «Про затвердження граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги», проте він не був зареєстрований Міністерством юстиції у зв`язку з незгодою Федерації профспілок, яка вимагала попереджуючих заходів щодо соціального захисту, таких як підвищення заробітної плати, пенсій і соціальної допомоги, погашення заборгованості із зарплати і соціальних виплат, упровадження адресних компенсаційних виплат для низькооплачуваних і малозабезпечених громадян у зв`язку з підвищенням тарифів.