Севастопольська міськрада наполягає на ”території без НАТО”

Севастопольська міськрада на своєму сесійному засіданні, яке відбулося 12-13 лютого, не задовольнила протест прокурора міста щодо відміни власного рішення про оголошення Севастополя „територією без НАТО”.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Севастопольської міськради Валерій САРАТОВ сьогодні на прохання журналістів так прокоментував рішення депутатів: „Я думаю, на нас чекає ланцюжок судових розглядів. Я, як голова міськради, в будь-якому разі сам виконуватиму (майбутнє - УНІАН) рішення суду, і закликатиму до цього депутатів”. Однак, додав він, „депутати - люди самостійні, самі прийматимуть рішення”.

В.САРАТОВ також зізнався: „Якщо бути чесним і відвертим, рішення (про оголошення Севастополя „територією без НАТО” - УНІАН) є політичним, воно відображає ставлення громади Севастополя до цього питання”. Водночас, як наголосив він, „коли пишеться протест прокурора про те, що усі питання повинні вирішуватися на державному рівні... Питань сьогодні не виникло б, якби знову керівники держави, окремі, не порушували обіцянок, які давали народу, і не ухвалювали рішень по крокам до НАТО”. За словами голови міськради, „якщо хочете, це крок у відповідь на те, що сьогодні відбувається”. Голова міськради вкотре повідомив, що він „категорично” вважає, що „вступ до НАТО принесе Україні шкоду”.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2008 року Севастопольська міська рада оголосила Севастополь „територією без НАТО”. В ухваленому нею рішенні зазначалося, що проголошення міста „територією без НАТО” означає, що міськрада виступає „проти присутності у нашому регіоні військ НАТО, інструкторів, інспекторів та інших представників НАТО”. В рішенні депутатів також говориться, що депутати не дають „згоди на використання міської інфраструктури для розміщення і забезпечення військових підрозділів НАТО”.

Міськрада тоді звернулася до Президента і Верховної Ради України „з вимогою припинити втягування України до НАТО”.