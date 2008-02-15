Україна голосно заявила про себе на Берлінському кінофестивалі

Україна голосно заявила про себе на Берлінале-2008 - переконані українські представники організаторів, безпосередні учасники, а також гості міжнародного Берлінського кінофестивалю, що з 7 по 17 лютого проходить в столиці Німеччини.

Як зазначено на офіційному сайті Української кінофундації (УКФ), протягом Фестивалю на Європейському кіноринку в Берліні працює стенд УКФ, де можна ознайомитись з Каталогом українського кіно 2006-2008 років, переглянути промо-матеріали та трейлери вітчизняних фільмів та отримати інформацію про історію та сучасні тенденції кінематографу України.

Для кінопоказів в рамках Берлінського кіноринку представлено 5 українських фільмів: повнометражну стрічку «Біля річки» Єви НЕЙМАН, а також короткометражні «Приблуда» Валерія ЯМБУРЗЬКОГО, «Клятва» Марини ВРОДИ, «На Грані» Артема СУХАРЄВА та Микити РАТНИКОВА і «Таксист» Романа БОНДАРЧУКА.

За інформацією організаторів, головна для української сторони подія відбулася 12 лютого у найвідомішому готелі Німеччини “Адлон Кемпінскі”, що біля Бранденбурзьких воріт, коли вперше в історії міжнародного Берлінського кінофестивалю, який проходить вже у 58-й раз, відбулося урочисте прийняття-презентація українського кіно, організоване УКФ та міжнародним брендом Nemiroff.

Почесними гостями цієї урочистої події стали більш як 400 представників світової кіноіндустрії, бізнесменів, дипломатів та журналістів - вперше українське кіно було так широко представлено на одному з найпрестижніших кінофестивалів світу.

Як вже повідомлялося, урочисте прийняття відкрила голова наглядової ради Благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО. Перша леді країни привітала всіх, хто цікавиться українським кіномистецтвом та підтримує його, та підкреслила важливість промоції фільмів для розвитку національної кіноіндустрії.

Берлінський готель того вечора став центром фестивального життя - гостями українського прийняття стали видатний польський режисер, який цього року номінований на Оскар за стрічку „Катинь”, Анджей ВАЙДА, директор Берлінського кінофестивалю з 1980 до 2001 року Морітц де ХАДЕЛЬН, міністр культури України Василь ВОВКУН, відома в Німеччині благодійниця, принцеса Заксен-Альтенбурзька Марія, посол України у ФРН Ігор ДОЛГОВ, директор Європейської кіноакадемії Маріон ДЬОРІНГ, президент міжнародної асоціації кінокритиків ФІПРЕССІ Андрій ПЛАХОВ, арт-директор Міжнародного Московського кінофестивалю Кірфі ТЮККЕЛЯЙНЕН, депутати німецького Бундестагу, представники уряду Німеччини та мерії Берліна, представники найвідоміших кінофестивалів і кінофундацій Європи, Азії та обох Америк.

Керівник УКФ Андрій ХАЛПАХЧІ подякував Берлінському кінофестивалю за можливість представити українське кіно такому широкому колу глядачів та пообіцяв повернутися наступного року із ще потужнішою українською програмою. Він висловив надію, що для популяризації українського кіно в світі Кінофундація використає досвід успішних національних промо-агенцій

В свою чергу, голова ради директорів Nemiroff Холдінг Олександр ГЛУСЬ заявив, що підтримка компанією вітчизняного кіно спрямована на те, щоб познайомити світ з Україною. “Ми розпочали велику програму просування українського кіно у світі минулого року на Канському кінофестивалі і продовжили цього року на Берлінському, а велика кількість гостей, які прийшли на наше прийняття, підтверджує правильність обраного нами шляху”, - зазначив він.