Аварія на шахті в Макіївці: доля двох гірників залишається невідомою

У Макіївці на шахті "Чайкіно" (ДП "Макеевуголь") під обвалення потрапили четверо гірників.

Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, о 5-00 ранку 15 лютого в 2-му західному вентиляційному штреку пласта М3 при виконанні робіт по проведенню вироблення відбулося обвалення порід покрівлі . Під обвалення потрапили четверо гірників.

Всього у момент аварії в шахті знаходилося 58 чоловік, безпосередньо на аварійній ділянці – 19 гірників.

За викликом на шахту прибули три відділення рятувальників зі спецтехнікою і бригада лікарів реанімаційно-протишокової групи. В результаті дій рятувальників до 8-00 двоє гірників було витягнуто з-під обвалення в задовільному стані. Пошуки ще двох гірників тривають.