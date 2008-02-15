Ющенко: все йшло до того, аби де-факто Нафтогаз зробити банкротом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що країна, яка не може сформувати самодостатній ринок енергоресурсів, не може претендувати на економічну і політичну незалежність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

«Ключова проблема національної економіки - наскільки нація, влада, держава сформулювали самодостатню організацію ринку енергоресурсів. Країна, яка не може сформувати самодостатній національний ринок, потрапляє, даруйте, не тільки в енергетичну залежність, не тільки в економічну залежність, вона потрапляє в політичну залежність», - заявив В.ЮЩЕНКО, відзначивши, що, на жаль, в Україні починають розуміти це лише зараз. Президент наголосив, що питання нафти і питання газу є питаннями політики.

«Ми довго говорили про те, як з 1995 року в Україні постачанням газу займався не «Газпром» Росії, а займалися «Ітера», потім прийшов «Росекспорт», потім «РосУкрЕнерго». У кожного була своя комбінація. У нас була інша модель. Була корпорація «Республіка», це десь 1993 рік, яка привела небачений бартер в цю сферу. Відтак почали стрілятися і організували «Інтергаз», дорогою до Києва загубили документи, хтось втік, когось посадили, розстріляли. Створюється ЄЕСУ - не характеризуватиму, щоб не формувалися тенденції. Потім після мук і страждань починається ідея: давайте створимо НАК «Нафтогаз України» - першу державну монополію, яка нібито почала працювати, щоб сконцентрувати у своїх руках ключові важелі на цьому ринку. Забирають транзит, забирають промисловий ринок - все йшло до того, аби де-факто НАК зробити банкротом", - відзначив В.ЮЩЕНКО і додав: "Подивіться, як дорого ми заплатили за те, щоб повернути ключовий сектор під державний контроль, скільки було зроблено помилок, скільки було порочних ідей, помилкових, неекономічних, шахрайських. І лише через 10 років чи через 15 ми починаємо розуміти і на промисловому ринку, і на ринку для широкого споживача як важливо тримати ефективну політику безпеки в цьому питанні».

В.ЮЩЕНКО наголосив про необхідність ретельно підходити до питання про те, що має залишатися під контролем держави, а що можна з-під цього контролю випустити.

«Гляньте, як на аналогічні питання дають відповіді наші сусіди, яка у них концентрація функцій, щоб забезпечити високий рівень безпеки в цьому напрямі», - відзначив В.ЮЩЕНКО.