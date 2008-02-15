Семенюк про уряд, Президента й Одеський припортовий завод

Голова Фонду держмайна України Валентина СЕМЕНЮК не знає, як діяти фонду відносно Одеського припортового заводу: або допрацьовувати умови приватизації, або оголошувати про проведення конкурсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СЕМЕНЮК заявила сьогодні журналістам.

«Я не знаю, яке доручення виконувати. У мене кілька доручень – в одному доробити, в іншому – оголосити. Я не знаю, яке краще виконувати», - заявила В.СЕМЕНЮК.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, як Президент відреагував на ситуацію з ОПЗ на сьогоднішньому засіданні РНБО, В.СЕМЕНЮК сказала: «Він навіть не відреагував на зауваження. Був ТУРЧИНОВ – головне для них (для уряду) не зміни в законодавстві, не перегляд підходів до приватизації, а заміна СЕМЕНЮК».

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликала голову Фонду державного майна Валентину СЕМЕНЮК зняти всі перешкоди для чесної і прозорої приватизації Одеського припортового заводу.

«Ми вимагаємо сьогодні від Валентини СЕМЕНЮК, яка нечесним шляхом залишилася на цій посаді, терміново зняти всі перешкоди для чесної і прозорої приватизації. Я розумію, що для неї чесна і прозора приватизація – це новина, але їй доведеться працювати як керівникові Фонду держмайна в тих умовах, які визначає уряд», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також зазначила, що уповільнення приватизації ОПЗ ставить під загрозу виконання дохідної частини бюджету. «Сьогодні Фонд держмайна зупиняє чесну прозору конкурентну приватизацію. Власне, це є свідченням того, що і керівництво Фонду, і всі, хто його підтримує, хочуть залишити тіньову процедуру приватизації тих об`єктів, які визначені законами України і рішеннями уряду», - додала вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, перешкоди для приватизації ОПЗ створюються для того, щоб «залишити підприємство для тіньової приватизації».

Як повідомлялося, 30 січня Кабінет міністрів затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу. Стартова ціна 99,52% акцій підприємства склала 3 млрд. грн. Частина акцій (0,48%), що залишилася, вже продана на пільгових умовах співробітникам підприємства.

Завод буде проданий разом з цехом перевантаження аміаку на конкурсі з елементами аукціону. При цьому аміакопровід, який знаходиться на балансі підприємства, але не входить до його статутного фонду, залишиться в державній власності.

Проте, конкурс, запланований на 6 лютого, не був оголошений.

11 лютого Кабмін розпорядженням № 261-р затвердив нові умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”. Розмір пакету і стартова ціна не змінилися.

14 лютого Фонд державного майна України відмовився оголосити конкурс з продажу 99,52% пакета акцій Одеського припортового заводу 14 лютого 2008 року, як планувалося раніше.

Згідно з повідомленням прес-служби, голова Фонду В.СЕМЕНЮК не затвердила протокол засідання конкурсної комісії з оголошенням умов конкурсу з продажу акцій ОПЗ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – за випуском азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.