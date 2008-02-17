Тернопільські юнаки отримають свій Євро-2012

У Тернополі під час проведення в Україні фінальних матчів Чемпіонату Європи 2012 року з футболу планують провести юнацький міжнародний футбольний турнір.

Як передає кореспондент УНІАН, про такі наміри на засіданні оргкомітету з підготовки Тернополя до Євро-2012 повідомив міський голова Роман ЗАСТАВНИЙ.

“Хоча наше місто не братиме безпосередньої участі у футбольному єврофорумі, ми працюватимемо над проведенням у нас дитячого або юнацького міжнародного турніру, присвяченого Євро–2012, за участю команд країн, що братимуть участь у чемпіонаті”, - сказав Р.ЗАСТАВНИЙ.

Члени оргкомітету також прийняли рішення розробити концепцію щодо позиціонування Тернополя у контексті підготовки до Євро-2012 і програму розвитку футболу з урахуванням запропонованої концепції.