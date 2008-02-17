Трагедія у Карпатах: батько загинув, рятуючи доньку

У Львівській області на горі Тростян загинув турист із Києва, його 13-річну доньку вдалось врятувати.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, поблизу селища Славське Сколівського району Львівщини місцеві жителі повідомили працівників гірського пошуково-рятувального пункту МНС про те, що 13-річна та 41-річний туристи з Києва на горі Тростян потрапили до водозбірника, діаметром 2 метри, глибиною - 3 м, на дві третини наповненого водою.

На місце пригоди негайно прибули бійці МНС, які з використанням спеціального обладнання врятували потерпілу дівчину, надали їй медичну допомогу та доставили до населеного пункту.

Тіло загиблого чоловіка рятувальники передали працівникам міліції.

За попередніми даними, це були донька з батьком. Дівчинка провалилася у водойму, а дорослий загинув, намагаючись її врятувати.