«Дика Роза» повертається у кіно (фото)
13:23, 17 лютого 2008Суспільство
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Нову картину продюсує син
Мексиканська актриса Вероніка Кастро, відома за серіалами «Дика Роза» і «Багаті теж плачуть» повертається в кіно після 18-річної перерви.
Нова короткометражна картина за участю зірки телесеріалів, спродюсована її сином Мішелем Кастро, називатиметься «У темряві».
Востаннє Кастро з`являлася на великому екрані в 1990 році у фільмі "Бог відплатить", знятому її співвітчизником Раулем Араїсою.
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