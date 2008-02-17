«Дика Роза» повертається у кіно (фото)

Мексиканська актриса Вероніка Кастро, відома за серіалами «Дика Роза» і «Багаті теж плачуть» повертається в кіно після 18-річної перерви.

Нова короткометражна картина за участю зірки телесеріалів, спродюсована її сином Мішелем Кастро, називатиметься «У темряві».

Востаннє Кастро з`являлася на великому екрані в 1990 році у фільмі "Бог відплатить", знятому її співвітчизником Раулем Араїсою.

Сегодня