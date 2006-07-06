У найближчі дні спека не відступить

7 липня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму та Приазов’ї вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями слабкий град. Вітер північний та північно-східний, 5-10 м/с, в Криму вдень окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, у східних областях місцями 8-10°; вдень 25-30°, у Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

8-9 липня утримається мінлива хмарність. В Криму, Приазов`ї, східних та Дніпропетровській областях пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, 8 липня та вночі 9 липня в Криму та Приазов’ї місцями сильні зливи. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°. На решті території переважно без опадів. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°, на Закарпатті місцями 30-32°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 15-20°. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї при грозах шквали 15-20 м/с.

10-11 липня вночі переважно без опадів, вдень окремі короткочасні грозові дощі. Температура суттєво не зміниться.

У м.Києві та області 7 липня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північний, 5-8 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 27-29°; по області вночі 14-19°, вдень 25-30°.

8-9 липня - мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.

10-11 липня - вночі переважно без опадів, вдень очікуються окремі короткочасні грозові дощі. Температура суттєво не зміниться.