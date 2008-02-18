У Севастополі через холоди відмінили навчання у школах

У Севастополі через недостатній температурний режим відсьогодні попередньо на тиждень призупинено навчальний процес в усіх школах міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на апаратній нараді повідомив перший заступник голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН.

Він додав, що сьогодні у зв’язку із відсутністю належного тиску природного газу зупинено роботу 7 котелень міста. За його словами, при температурі повітря мінус 13 градусів (на апаратній нараді прозвучала інформація, що в районі Чорноріченського водосховища вночі температура становила мінус 20 градусів -УНІАН) місту необхідно газу в обсягу 2 млн. 400 тис. кубометрів на добу, тоді як місто зараз може відбирати 1 млн. 70 тис. кубометрів газу.

Як повідомила УНІАН заступник начальника управління освіти і науки міськдержадміністрації Жанна СЛЮСАР, температура повітря у класах переважної більшості шкіл становить менше плюс 10 градусів (у деяких школах температура становить 4-7 градусів тепла), і навіть якщо у якійсь зі шкіл і тепло, тобто температура – плюс 17 градусів, все одно вони закриваються згідно із наказом начальника управління.

Ж.СЛЮСАР висловила сподівання, що завдяки подібному профілактичному заходу не прийдеться призупиняти навчальний процес у зв’язку із досягненням епідеміологічного порогу по застудних захворюваннях.