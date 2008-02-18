Lexus затримав рух 6 пасажирських поїздів

В результаті неправомірних дій водія позадоріжника «Lexus-470» 17 лютого в 21.07 Південна залізниця зазнала значних матеріальних збитків, а її клієнти - моральних через затримку руху пасажирських потягів.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», були затримані пасажирські потяги Харків-Київ, Мінськ-Сімферополь, Київ-Астана, Київ-Дебальцеве, Харків-Ужгород, «Столичний експрес», а також кілька приміських і вантажних потягів.

За даними залізниці, до затримки руху привело зіткнення на залізничному переїзді електропоїзда Харків-Мерчик з автомобілем-позашляховиком «Lexus-470». За даними ПЗ, автомобіль, об`їхавши опущений шлагбаум, виїхав на переїзд, де був збитий електропоїздом і відкинутий на зустрічну колію, якою саме рухався пасажирський потяг Суми-Луганськ. Після зіткнення з другим поїздом автомобіль був відкинутий в кювет і перекинувся на дах. При цьому водій і два пасажири з місця події зникли.

За даними залізниці, в результаті на одному зі шляхів затримка руху тривала 1 годину 10 хвилин, на другому - 2 години 30 хвилин. При цьому був пошкоджений обмежуючий світлофор, локомотив потягу, шляхова коробка, збита опора контактної мережі тощо.

Як зазначають на ПЗ, провини працівників залізниці немає, це підтверджує й акт, складений спільно з працівниками обласної ДАІ.

Залізничники закликають водіїв бути уважними і дотримуватись правил, оскільки внаслідок їх порушення на залізничних переїздах з початку 2008 р. сталися вже 3 ДТП, в яких одна людина загинула (за аналогічний період 2007 року - 2 транспортні пригоди на переїздах).