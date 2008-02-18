Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що загрози відокремлення Криму від України не існує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні в Сімферополі, коментуючи на прохання журналістів ситуацію в Косово і паралелей, що проводяться у ряді ЗМІ між Косово і Кримом.

За словами кримського спікера, на півострові відсутні сепаратистські настрої, тому немає загрози, що автономія повторить шлях Косово.

А.ГРИЦЕНКО також заявив, що рішення про відокремлення Косово порушує міжнародне право. «Є міжнародне право, відповідно до якого повинні ухвалюватися такі рішення. Тому я теж вважаю, що рішення, прийняте в односторонньому порядку, порушує міжнародні права, - сказав він. А.ГРИЦЕНКО висловив думку, що це буде “поганий прецедент, який може дестабілізувати ситуацію не тільки в Західній Європі”.

У Меджлісі кримських татар у коментарі місцевим ЗМІ сьогодні назвали некоректними паралелі між Косово і Кримом.