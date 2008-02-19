Колишня дружина Червоненка навчить жінок розлучатися

У середу, 20-го лютого колишня дружина екс-губернатора Запоріжжя Євгена Червоненка влаштовує прес-конференцію.

Маргарита Червоненко стала головою Громадської ініціативи "Я-сильна!".

"Як жінка, яка пройшла через складний процес розлучення зі своїм колишнім чоловіком - відомим українським політиком Євгеном Червоненком, пані Маргарита Червоненко вирішила створити організацію задля допомоги жінкам, які стикаються з порушенням своїх прав та корумпованою судовою системою під час розлучення", - повідомляється у прес-релізі.

Тож у середу екс-дружина гонщика і любителя гелікоптерів офіційно оголосить про початок діяльності цієї організації. А також вона запросить ініціативних жінок до співпраці, щоб, поєднавши зусилля, стати сильнішими.

Представники організації поширять інформацію щодо її місії, основних цілей та програмних засад.

ТаблоID