Чи потрібна Україні ядерна зброя (опитування)

Майже половина українців проти відновлення Україною статусу ядерної держави.

Про це свідчать результати дослідження, які презентував на прес-конференції в УНІАН директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.

Зокрема, проти відновлення ядерного статусу виступають 49,7%. Натомість 31,2% - вважає, що варто відновити ядерний статус. Не змогли відповісти – 19,0% респондентів.

При цьому, 46,0% вважає, що керівництво України правильно вчинило, коли відмовилося від ядерної зброї в 1993 році. “Неправильно – 36,3%, “інше” – 1,3%, “важко відповісти” – 16,4%.

Опитування проводилось з 7 по 18 лютого 2008 року у 129 населених пунктах України. Всього, згідно з маршрутною вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2007 респондентів, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.