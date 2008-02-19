Помер Єгор Лєтов - лідер ”Гражданской обороны” (фото)

19 лютого вдома в Омську у віці 43 років помер беззмінний лідер групи "Гражданская оборона" Єгор Лєтов, повідомило "Наше радіо". За словами барабанщика колективу Павла Перетолчина, причиною смерті стало серцеве захворювання.

Раніше про смерть Лєтова написав з посиланням на Перетолчина користувач LiveJournal taracob. На офіційному сайті групи повідомлення про смерть музиканта на момент написання новини не було.

Ігор (Єгор) Лєтов народився 10 вересня 1964 року. Він почав музичну діяльність на початку восьмидесятих років минулого століття і став одним з символів панк-напрямку у музиці на пострадянському просторі. У 1984 році він заснував групу "Гражданская оборона" разом Костянтином Рябиновим. Єгор Лєтов був єдиним постійним членом групи, склад якої постійно мінявся.

Лєтов працював з безліччю інших музикантів, зокрема Романом Неумоєвим, Олегом Судаковим, Янкой Дягилєвой. Він випустив 9 сольних альбомів і кілька десятків - з "Гражданской обороной".

Останній альбом "Гражданской оборони", "Навіщо сняться сни", був випущений в 2007 році. У офлайн-інтерв`ю наприкінці січня 2008 року Лєтов повідомив, що не збирається створювати новий альбом і припустив, що нових альбомів взагалі може не бути.

Лента.ру