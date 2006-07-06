На ”Співочому полі” розпочнеться фестиваль ”Країна мрій”

В цьому році на Івана Купала Країна Мрії традиційно з’єднає найцікавіших носіїв етнічної культури з усіх куточків України від Карпат до Криму та вперше презентує рекордну кількість гостей з усього світу.

За три дні найбільш масштабний етнічний фестиваль в нашій країні подарує відвідувачам знайомство із яскравою етнікою більш ніж 30 країн світу: Велика Британія, Франція, Угорщина, Болгарія, Фінляндія, Білорусь, Польща, Німеччина, Туреччина, Грузія, Японія, Алтай, Литва, Іран та ін.

Відкриття фестивалю 7 липня о 17:00,

8 липня фестиваль запрошує з 14:00 по 22:00,

9 липня з 14:00 по 22:00.

Музичне дійство відбуватиметься водночас на декількох майданчиках: дві фольклорні сцени, майстерня народних танців, обрядова сцена, Кобзарська сцена, пересувна сцена „Фіра”, на алеї майстрів проводитимуться майстер-класи з традиційних народних промислів, на дітлахів з нетерпінням чекатиме дитяча галявина, а на гурманів – смачні етнічні кухні.

Завдяки фестивалю Україну вперше відвідає світова зірка world music Наташа Атлас, яка проповідує суміш жанрів і стилів, поєднує наспіви ближнього сходу, елементи репу і хіп-хопу, французького шансону, африканського етно та європейського клубного біту.

Схвалюється етнічний стиль вбрання серед гостей фестивалю, особливо серед представників ЗМІ! J

Вхід на фестиваль вільний.

Для справжніх шанувальників є можливість зробити свій внесок у розвиток етнічної культури та замовити комфортні місця на вечірню сцену. Замовлення приймаються за телефоном 234 82 34, або по e-mail: ctk@inet.ua, www.ctk.kiev.ua.