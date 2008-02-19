Вже завтра Херсон залишиться без тепла

Завтра Херсонська ТЕЦ, яка найбільше з усіх теплогенеруючих підприємств області заборгувала за спожитий газ, буде відключена від мережі газопостачання.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олексій БЕСПАЛОВ, НАК "Нафтогаз України" доручив ВАТ "Херсонгаз" припинити подачу палива ВАТ "Херсонська ТЕЦ" (це державне підприємство входить до сфери управління НАК "Енергетична компанія України" Міністерства палива та енергетики України).

За словами О.БЕСПАЛОВА, відключення зумовлене неналежним рівнем розрахунків ВАТ "Херсонська ТЕЦ" за спожитий природний газ, через несплату населенням за послуги теплопостачання та через не вирішення з Херсонським міськвиконкомом питання компенсації різниці в тарифі (за даними Мінпаливенерго, ця величина становить більш як 17 млн. грн..) та відсутністю лімітів.

Як зазначив О.БЕСПАЛОВ, Херсонська обласна державна адміністрація неодноразово попереджала міську владу Херсона щодо необхідності вжиття термінових заходів для покращення розрахунків за спожитий газ. Однак це життєво важливе для Херсона питання не було вирішене міською владою. Рівень розрахунків в Херсоні в січні залишався одним з найнижчих серед обласних центрів.

За інформацією О.БЕСПАЛОВА, питання щодо примусового відключення поставлено і перед іншими теплопостачальниками області, які мають заборгованість за спожитий природний газ.