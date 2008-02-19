Херсонську облраду примусять переголосувати усі рішення за 9 місяців?

Якщо Служба безпеки України виявить, що встановлена у сесійній залі Херсонської обласної ради система електронного голосування "Віче" не була сертифікована відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України, то депутати обласної ради повинні будуть переголосувати підняттям рук питання, що розглянуті сесією обласної ради 12 лютого 2008 року.

Про це заявив голова Херсонської ОДА Борис СІЛЕНКОВ під час прямого ефіру на місцевому телебаченні.

За словами губернатора, крім рішень останньої сесії, депутатам обласної ради доведеться також переголосовувати й усі інші питання, розглянуті на сесіях облради за останні 9 місяців - з часу функціонування у сесійній залі системи голосування "Віче". Адже, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, електронні системи голосування обов`язково повинні перевірятися і сертифікуватися відповідними службами на предмет унеможливлення незаконного втручання у роботу цих систем.

Як вже повідомлялося, на сесії Херсонської обласної ради 12 лютого, де, зокрема, розглядались Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2008 рік, обласний бюджет на 2008 рік, Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року, представники депутатської фракції "Наша Україна" зафіксували фальсифікацію результатів голосування. За наявності (згідно з інформацією електронної системи) 66 депутатів, які брали на той час участь у роботі сесії, у залі фізично були присутні 52 депутати. Депутатська фракція "Наша Україна" нагадала про рішення обласної ради, яке забороняє при фізичній відсутності депутата знаходження його картки в системі реєстрації. І заявила, що звернеться до Управління СБУ в області з проханням перевірити - наскільки об`єктивно і без втручання певних осіб проходить голосування в обласній раді.

Презентація електронної системи голосування "Віче" у Херсонській обласній раді відбулася 30 травня 2007 року, напередодні XV сесії. Як повідомив на презентації голова обласної ради Володимир ДЕМЬОХІН, на впровадження в обласній раді проекту інноваційного переобладнання (у тому числі, встановлення у сесійній залі "системи електронного голосування з розширеними можливостями") було виділено з бюджету 600 тис. гривень.