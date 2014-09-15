У Тернополі на вокзалі затримали чоловіків з гранатами та набоями

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-центрі обласного управління СБУ, сьогодні в рамках роботи координаційної групи антитерористичного центру при УСБУ в Тернопільській області співробітниками лінійного відділу на станції "Тернопіль" та обласного Управління СБУ під час проведення фільтраційних заходів затримано двох жителів Івано-Франківської області.

Читайте такожУ Дніпропетровську затримано джип з арсеналом зброї (фото)

Під час огляду у затриманих виявлено 6 гранат Ф-1, 1 гранату РГО, близько 2 тис. набоїв калібру 5,45 мм, 20 набоїв калібру 7,62 мм, 2 набої калібру 12,7 мм та штик-ніж.

Правоохоронцями вирішується питання про початок кримінального провадження, а також здійснюються попередні заходи з метою встановлення походження вилучених засобів ураження.