Кількість внутрішніх переселенців в Україні вже склала майже 269 тисяч осіб

В Україні загальна кількість внутрішньо переміщених осіб вже становить майже 269 тис. осіб.

Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території.

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Згідно з оперативною інформацією загальна кількість громадян України, які переселені з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь до інших регіонів, складає 17 тис. 534 особи, у тому числі 4 тис. 914 дітей, 1 тис. 255 інвалідів та осіб похилого віку. За добу – 1 особа.

З району проведення АТО до інших регіонів переселено 227 тис. 196 осіб, у тому числі 75 тис. 768 дітей, 30 тис. 892 інваліди та осіб похилого віку (у тому числі тимчасово переміщених в межах Донецької області - 53 тис. 414 осіб). За добу – 289 осіб, у тому числі 97 дітей та 41 інваліди та особи похилого віку.

Всього тимчасово розміщено 244 тис. 730 осіб, у тому числі 80 тис. 682 дитини, 32 тис. 147 інвалідів та осіб похилого віку.

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З урахуванням тимчасово переміщених в межах Луганської області (за повідомленням Луганської ОДА - 24 тис. 80 осіб) загальна кількість внутрішньо переміщених осіб становить 268 тис. 810 осіб.

Найбільш складна ситуація щодо розміщення громадян, організації їх життєзабезпечення складається у Донецькій області (розміщено 53 тис. 474 осіб), місті Київ (30 тис. 737 осіб), Запорізькій (25 тис. 726 осіб), Дніпропетровській (24 тис. 23 особи), Луганській (24 тис. 80 осіб), Харківській (18 тис. 897 осіб), Одеській (14 тис. 127 осіб) областях. Найменша кількість розселених у Волинській (1 тис. 201 особа), Тернопільській (1 тис. 309 осіб), Рівненській (1 тис. 525 осіб), Чернівецькій (1 тис. 579 осіб) та Закарпатській (1 тис. 731 особа) областях.