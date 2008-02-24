У США відзначили найгірші роботи в кіно

Призи за найгірші роботи в кіно роздають за традицією на день раніше вручення «Оскара». Від цієї церемонії шоу «Золота малина» відрізняється тим, що проходить з меншим розмахом. Організатори свята роблять головну ставку на гумор, передає НТВ.

Цього року абсолютним переможцем за кількістю одержаних золотих ягід стала голлівудська зірка Ліндсі Лохан. Автори премії гідно оцінили її роботу в триллері «Я знаю, хто вбив мене». Лохан визнана «найгіршою актрисою року», яка знялася в «найгіршому фільмі».

Гідну конкуренцію юній кинодіві склав знаменитий комік Еді Мерфі. Він одержав «малину» за роль в комедії «Викрутаси Норбіта».