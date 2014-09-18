У Харкові постамент пам'ятника Леніну зруйнували на наступний день після ремонту (фото)

Інцидент стався у Карповському саду Жовтневого району, повідомляє прес-служба Харківської міськради.

Як повідомила голова Адміністрації Жовтневого району Тетяна Цибульник, сьогодні вдень група невідомих зруйнувала постамент пам'ятника, який тільки вчора відремонтували після чергового акту вандалізму.

Читайте такожУ Харкові обезголовили Леніна (фото)Цибульник також зазначила, що на місце події викликали правоохоронні органи, ведеться слідчо-оперативне розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня біля Орджонікідзевського районного суду Харкова демонтували пам'ятник Леніну.