У Харкові вночі невідомі пошкодили пам'ятники Леніну (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, перший випадок був зафіксований камерою спостереження біля Орджонікідзевського районного суду. Невідомі під'їхали на автомобілі, накинули на пам'ятник трос, повалили його і через 2 хвилини виїхали. Міліція приїхала за викликом через 5 хвилин після події, але вже не застала хуліганів на місці.

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За словами голови Орджонікідзевської районної адміністрації Ольги Вельможної, пам'ятник сильно пошкоджений, зруйнована тротуарна плитка, на яку він впав. Голова району запевнила, що він буде повністю відновлений. Правоохоронці вилучили запис відеоспостереження, ведуться слідчі дії.

Другий випадок стався пізніше в Карповському саду в Жовтневому районі. За інформацією голови райдержадміністрації Тетяни Цибульник, знову пошкодили пам'ятник Леніну, який був відновлений лише 2 дні тому, вчора його пофарбували. Вандали цього разу завдали набагато більший збиток. Голова райадміністрації також запевнила, що пам'ятник буде приведений у належний стан найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові в серпні невідомими були пошкоджені 3 пам'ятники Леніну. Харківський міський голова Геннадій Кернес у своєму зверненні до жителів міста підкреслив, що всі пошкоджені пам'ятники будуть відновлені.